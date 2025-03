Genovatoday.it - Genoa, trasferta a Cagliari vietata. Ma solo per i residenti in Liguria: "Decisione cervellotica"

Leggi su Genovatoday.it

Niente da fare per i tifosini, ladirimane. Il tar della Sardegna ha bocciato il ricorso dei supporter che avevano già prenotato aerei e alberghi, non potranno andare allo stadio perché la prefettura ha disposto il divieto per motivi di ordine e sicurezza.