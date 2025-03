Reggiotoday.it - Generazione AI parte dal Piria e accende i riflettori sull'uso etico e responsabile

Leggi su Reggiotoday.it

Grande successo per l'evento inaugurale diAI, il tour formativo promosso dall'associazione Tgwebai, in collaborazione con Sied IT e Mondotouch, con il supporto degli esperti Microsoft. L'iniziativa, ospitata presso l'istituto tecnico economico-Ferraris/Da Empoli, ha offerto a.