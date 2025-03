Movieplayer.it - Gene Hackman, secondo l'autopsia, è morto alcuni giorni dopo la morte della moglie

Leggi su Movieplayer.it

L'compiuta sui corpi die suaBetsy Arakawa sembra aver chiaritodubbi, come la causa e il giorno del decesso. L'ha rivelato la causadiche,il medico legale, potrebbe aver perso la vita il 17 febbraio. L'aggiornamento condiviso dalle autorità sembra fare un po' di chiarezza su quanto accaduto all'attore novantacinquenne e alla. I risultati dell'Il dottor Heather Gerard ha dichiarato chestava soffrendo di Alzheimer e aveva gravi problemi cardiaci. Il medico legale ha sottolineato che la star del cinema era in una situazione molto negativa dal punto di vistasalute e probabilmente non aveva mangiato daal momentol'compiuta, inoltre, .