Lapresse.it - Gene Hackman, le indagini sulla morte: la moglie era deceduta una settimana prima

Inizia a farsi lucemisteriosadell’attore, trovato senza vita a 95 anni nella sua casa in New Mexico lo scorso 26 febbraio insieme alla65enne Betsy Arakawa. Secondo i risultati delle, resi noti dalle autorità locali,, che mostrava gravi segni del morbo di Alzheimer, è morto per problemi cardiaci mentre laeraunadi lui a causa di una sindrome polmonare da hantavirus.BREAKING:died of heart disease and his wife died of hantavirus about one week earlier in Santa Fe, authorities say. https://t.co/7bST2nsZjD— The Associated Press (@AP) March 7, 2025 Che cos’è l’hantavirusL’hantavirus è una malattia rara ma potenzialmente fatale, diffusa dagli escrementi di roditori infetti. Si manifesta tipicamente invera e in estate, spesso a causa di esposizioni che avvengono quando le persone si trovano vicino a escrementi di topo in case, capannoni o aree poco ventilate.