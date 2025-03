Tvzap.it - Gene Hackman, le indagini sulla morte dell’attore verso una svolta

Leggi su Tvzap.it

Arriva unanel mistero delladi, 95 anni, e Betsy Arakawa, 65 anni. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione lo scorso 26 febbraio in circostanze misteriose. L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, New Mexico, Adan Mendoza, sta esaminando attentamente le immagini “raccapriccianti” del ritrovamento dei cadaveri. Immagini che potrebbero essere rese pubbliche a breve. Cosa si sa della? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Italia in lutto, addio ad un pezzo di storia del paeseLeggi anche: Mara scomparsa, poco fa la tragica scoperta, leunaCNN ha fatto sapere che le immagini in mano alla polizia potrebbero essere rese pubbliche nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo 2025.