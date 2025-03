Gender pay gap le donne con partita Iva guadagnano il 183% in meno degli uomini

Quifinanza.it - Gender pay gap, le donne con partita Iva guadagnano il 18,3% in meno degli uomini

Ilpay gap non riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche chi sceglie la libera professione. E se negli ultimi cinque anni si è ridotto (nel 2020 era di oltre il 10% più alto per le partite Iva), i dati mostrano che la strada verso la parità è ancora lunga.Secondo un’indagine condotta dalla tech company Fiscozen su oltre 30.000 partite Iva attive nel 2024, gliconIvain media il 18,3% in più delle, con un divario di 3.343 euro all’anno. Questo gap si manifesta fin dai primi anni di attività e aumenta con l’età: tra i 18 e i 24 anni è del 7,4%, sale al 20,6% nella fascia 25-35 anni, periodo in cui moltediventano madri, per poi raggiungere il 28,5% tra i 55 e i 65 anni.Guida la classifica della disparità retributiva il settore manifatturiero, ci si avvicina invece alla parità nel mondo dell’istruzione, mentre i servizi di alloggio e ristorazione vedono leguadagnare il 26,2% in più dei colleghi.