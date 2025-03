Tvplay.it - Gelo Bisseck, tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli

Leggi su Tvplay.it

Il difensorepotrebbe partire in estate. L’offerta è chiara e la società sta riflettendo davvero attentamente. L’Inter lavora in vista del match di campionato contro il Monza, i nerazzurri non possono assolutamente fare passi falsi visto che hanno 1 solo punto di vantaggio sul Napoli e nelle prossime settimane il calendario vedrà una serie di impegni terribili. Per la sfida contro i brianzoli ultimi in classifica il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe attuare un ampio turnover.con letra i(Lapresse) TvPlayCambi in tutti i reparti e una chance per chi sta avendo meno spazio, tra questi occhio anche al giovane difensore tedesco Yann, uno dei pochi giovani in una delle rose più vecchie non solo in Italia ma in tutta Europa.