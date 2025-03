Tpi.it - “Gaza è dei palestinesi”: la Cina contro il piano di Trump

appartiene al popolo palestinese ed è una parte inseparabile del territorio palestinese. Cambiare lo status dicon mezzi forzati non porterà la pace, ma solo un nuovo caos”. Lo dice il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una conferenza stampa a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo.Wang si riferisce chiaramente aldel presidente degli Stati Uniti Donaldche vorrebbe portare la Striscia sotto illlo degli Usa, cacciando il popolo palestinese per fare diuna località turistica.“Lasostiene ilper il ripristino della pace aavviato dall’Egitto e da altri Paesi arabi”, afferma il ministro cinese, esprimendo quindi supporto alla recente proposta di ricostruzione della Striscia concordata da Il Cairo con Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita.