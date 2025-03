Inter-news.it - Gaydarov (all. Bayern Monaco Primavera): «Sconfitta amara. Inter squadra di prim’ordine!»

Peter, allenatore del Bayer, si è espresso in merito alladella sua compagine contro l’, ai rigori, agli ottavi di finale di Youth League.IL COMMENTO – Petersi è pronunciato alle frequenze ufficiali delsul ko della, da lui allenata, contro l’agli ottavi di finale di Youth League. Il tecnico bulgaro ha descritto in questo modo l’andamento della partita: «La partita ha vissuto di tutto. L’, come previsto, si è confermata unadi. Penso che abbiamo meritato di passare in vantaggio, poi abbiamo avuto anche un po’ di fortuna con il rigore sbagliato dall’. Il pareggio nei tempi regolamentari è stato probabilmente giusto, anche se il modo in cui è maturato il loro gol rende molto amaro il risultato».