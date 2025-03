Napolipiu.com - Gautieri: “Conte tornerà alla difesa a quattro. Raspadori e Lukaku compatibili”

: “”">Carmine, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato le possibili scelte tattiche di Antonioin vista della sfida contro la Fiorentina:“Penso chetornidomenica per mettere in difficoltà la Fiorentina, che dovrebbe giocare con il 3-5-2.sono due giocatori che possono coesistere bene: uno attacca la profondità, mentre l’altro si inserisce da dietro.non è un esterno, il suo ruolo è quello di trequartista e lo sta facendo bene. Però se giochi con lui devi rinunciare agli esterni offensivi.Il Napoli dovrebbe partire con il 4-3-3 e, una volta messa la partita al sicuro, può passare al 3-5-2. Se invece inizi con il 3-5-2 rischi di lasciare fuori esterni forti che il Napoli ha in rosa.