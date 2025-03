Gatti nel perimetro dell’aeroporto Picca | Tavoli tecnici attivi dal 2023

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 marzo 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino ricorda che idi confronto sulla presenza deiall’interno delaeroportuale del Leonardo da Vinci sono stati voluti e quindi indetti dall’Amministrazione stessa a partire giugno, subito dopo che gli uffici competenti sono stati informati della situazione in questione, a tutela del benessere degli animali. Pertanto isonoda quasi due anni e hanno coinvolto tutte le parti interessate. Il Comune di Fiumicino ha quindi svolto un ruolo centrale nella gestione della problematica, mettendo a disposizione un’area dedicata, di proprietà comunale, per accogliere gli animali.Le associazioni avranno un ruolo chiave grazie all’iniziativa dell’amministrazione, che a breve pubblicherà un avviso pubblico per coinvolgerle ufficialmente.