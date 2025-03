Juventusnews24.com - Gatti è affaticato: si è allenato a parte. Cosa filtra sul difensore in vista del big match tra Juve e Atalanta

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Federico Gatti che, come anticipato da Juventusnews24, nella giornata di ieri si è allenato a parte per un affaticamento muscolare. Il centrale bianconero, stando a quanto si apprende questa mattina dal quotidiano, in realtà non preoccuperebbe per il big match in programma domenica sera contro l'Atalanta. Ci sono margini affinché sia della partita.