Juventusnews24.com - Gasperini Juve, domenica sera la sfida al suo futuro? Già a giugno può lasciare l’Atalanta: cosa può succedere

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24laal suo? Apuòa un anno dalla scadenza del contrattopuòall’Allianz Stadium andrà in scena latrae Atalanta, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A e che metterà di fronte anche Thiago Motta e.L’allenatore della Dea è uno dei nomi nella lista dei bianconeri in caso di cambio di guida tecnica:ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 e già apotrebbeBergamo. Il suo eventuale approdo a Torino dipende però da Thiago Motta: per il suodipenderanno risultati e crescita della squadra, scrive la Gazzetta.Leggi suntusnews24.com