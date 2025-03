Iltempo.it - Gasparri contro la decisione della Cassazione: "Uso politico della giustizia"

“Se qualcuno voleva un ulteriore esempio dell'usolo abbiamo con questa sorprendente": così ha esordito il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, in merito alladelle sezioni uniteCorte didi accogliere il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciottiguardia costiera che li aveva soccorsi in mare e di condannare così il governo italiano a risarcire i danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazionelibertà. "L'illegalità dovrebbe essere risarcita con i soldi dei cittadini. I giudicisono fuori da qualsiasi logica. Ho ragione io a dire che la magistratura non va riformata, va rifondata.