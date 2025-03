Ilrestodelcarlino.it - Gas alle stelle, bollette da incubo: "Le famiglie sono rassegnate. Si salva solo chi ha il fotovoltaico"

Vincenzo Fuschini, presidente provinciale di Federconsumatori, qual è il quadro attualmente? "Molto complesso. La nostra è una provincia dove molte case hanno i pannelli solari. Tutti coloro che però non posmetterli, come chi vive in condominio o in un palazzo storico o coloro che banalmente non pospermetterseli, non possfuggire agli impianti a gas. Si sta creando una grossa spaccatura. Per fortuna nel Ravennate moltecon i risparmi del passato riescono ancora a gggiare, ma i risparmi dopo un po’ finiscono". Quest’anno avete raccolto più lamentele e richieste? "Più che altro abbiamo visto casi più complicati da risolvere, con verifiche da fare e che richiedevano conoscenze non indifferenti sulle fatturazioni. Oltretutto alcuni dei nuovi misuratori elettronici che dovrebbero consentire la lettura a distanza nonadeguati e dopo poco devono essere sostituiti.