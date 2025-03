Ilrestodelcarlino.it - Galloway non teme i fischi del ‘Bigi’: "Non vedo l’ora di tornare a Reggio"

Il ritorno del. "Gallo". Tra i protagonisti più attesi della sfida di dopodomani in via Guasco tra Unahotels e Shark Trapani ci sarà sicuramente Langston, ammirato in biancorosso la stagione passata per il suo talento e anche per come si era integrato nella nostra città: con annesse dichiarazioni d’affetto e stima per la stessa e per la sua gente. Per questo il suo addio ha lasciato con l’amaro in bocca molti appassionati e diviso la tifoseria., domenica ritorna al PalaBigi, ma non con la canotta della Unahotels. L’umore dei tifosi è ambivalente: molti sono pronti ad applaudirla, altri laeranno. Che accoglienza si aspetta? "Nondicon la mia famiglia e rivedere alcuni miei amici. Non sono sicuro dell’accoglienza che riceverò, ma di certo sarò concentrato sulla partita e pronto a giocare".