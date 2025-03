Gallarate, 90 bambini con nausea, vomito e dolori intestinali. Vietato bere dai rubinetti a scuola, ma è giallo sulla causa dei malesseri

Leggi su Open.online

Ben 90delle scuole primaria e d’infanzia Manzoni asono stati colpiti da un’intossicazione alimentare con. Oltre ai piccoli sono stati colpiti anche due operatori scolastici delle elementari. E i casi continuano a crescere con le ore, dopo i primi 30 accertati appena tre giorni fa. I primi esiti delle analisi dell’azienda sanitaria locale, riferisce La Provincia di Varese, sembrano indicare la presenza di virus tipici della gastroenterite, ma l’Ats Insubria precisa che è presto per trarre conclusioni. Anche se «i risultati delle analisi effettuate dalla Microbiologia dell’Asst Valle Olona, diretta da Gioconda Brigante, hanno evidenziato la presenza di norovirus nella quasi totalità dei campioni fecali esaminati». «Sono state effettuate ispezioni e campionamenti di alimenti ed acque presso la: le analisi dei campioni sono ancora in corso e si attendono gli esiti per un quadro completo della problematica», spiega la nota.