Gabriella Marchi, il ricordo di un’icona

Domenica 27 agosto 1972, Monaco di Baviera, prima giornata di gare delle XX Olimpiadi. Una Sport Halle gremita, davanti ad oltre 12mila spettatori - e con qualche centinaio di milioni di persone collegate dalle televisioni di tutto il mondo - si appresta ad eseguire il suo esercizio alle parallele una ginnasta italiana. Scende in pedana per la prova olimpica alle parallele anche lei,, per tutti, a Rimini, la ’Lella’. Ha appena 16 anni e si ritrova sotto gli occhi di tutto il pianeta a rappresentare i colori dell’Italia al cospetto delle più grandi ginnaste del pianeta. Le atlete dell’U, dalla Germania Federale, dell’Ungheria, degli Stati Uniti sono inarrivabili, ma ’Lella’ riesce comunque a mettersi in luce e al termine degli esercizi obbligatori ottiene il punteggio più alto tra le atlete azzurre, spingendo la squadra - che ha un’età media di 15 anni e mezzo - al 13° posto.