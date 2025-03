Davidemaggio.it - Gabriele Corsi e BigMama commentatori dell’Eurovision Song Contest 2025

Leggi su Davidemaggio.it

‘Fumata bianca’ per i, in scena a Basilea. Nel corso del TG1 delle 20:00, la Rai ha infatti ufficializzato chi commenterà per l’Italia la 69esima edizione del concorso canoro europeo, che vede in gara, come nostro rappresentante, Lucio, dopo la rinuncia di Olly, vincitore in carica del Festival di Sanremo. Si tratta diè stato scelto in qualità di commentatore/conduttore italiano per la quinta edizione consecutiva dell’Eurofestival. Per la cantantesi trattata, invece, di un debutto assoluto. La giovane non ha nascosto l’emozione per il suo coinvolgimento nell’evento e ha ringraziato “tanto tanto” per essere stata scelta. Gabriè tranquillo perché ci divertiamo tantissimo; andrà tutto bene, lo so.