Salernotoday.it - Furto a Albanella: ladri stordiscono i cani e ripuliscono un appartamento

Leggi su Salernotoday.it

Non c'è pace per il Cilento: ieri sera, ignoti hanno ripulito un’abitazione in località Bosco, ad, portando via preziosi e oggetti di valore, dopo aver stordito ida guardia, in giardino. Amara scoperta per i proprietari che non hanno potuto far altro che allertare le forze.