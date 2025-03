Furlani si rammarica | A 812 mi ci scaldo…Sono arrabbiato ma ho cambiato rincorsa pensando a un obiettivo

Oasport.it - Furlani si rammarica: “A 8,12 mi ci scaldo…Sono arrabbiato, ma ho cambiato rincorsa pensando a un obiettivo”

Serata difficile ed epilogo beffardo per Mattia, che si presentava agli Europei Indoor di Apeldoorn 2025 da favorito principale per il titolo nel salto in lungo vantando la miglior prestazione mondiale stagionale (8,37 a Torun). Il ventenne azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha conquistato l’argento continentale al coperto con un discreto 8,12 subendo in extremis il sorpasso del bulgaro Bozhidar Saraboyukov per un solo centimetro.“Un mix di sapori, mi dispiace perché ho lavorato tanto bene e potevo ambire a molto di più. Sonocon me stesso. Ho litigato con lama avevo dei problemi già dalla qualificazione. È così, ma i progetti sono a lungo termine: è meglio che succeda ad un Europeo indoor piuttosto che alle Olimpiadi. Questo progetto è di quattro anni, bisogna arrivare a Los Angeles 2028.