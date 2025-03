Ilgiorno.it - Furgone si ribalta allo svincolo. Un ferito grave

incidente ieri lungo l’A36, in direzioneA8 SS35, nelle vicinanze del cavalcavia in corrispondenza dell’uscita di Lentate sul Seveso. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13 precisamente all’altezza dellotra la Milano-Meda e la Pedemontana. Secondo le prime informazioni, unsi èto dopo essere finito contro un ostacolo, per poi finire sulla carreggiata. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Il conducente del, un uomo di cui non sono ancora note le generalità, secondo quanto rida Areu ha riportato untrauma cranico, al volto e al torace. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.