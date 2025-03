Quotidiano.net - Funerali di Bruno Pizzul: Cormons saluta la storica voce della Nazionale di calcio

Una chiesa gremita sta partecipando aidel giornalistadi, nel duomosua(Gorizia). Al centronavata il feretro, ornato da fiori rossi. A sinistra sono seduti i familiari: la moglie Maria, i tre figli e i nipoti. A destra le autorità, tra cui il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'europarlamentare Anna Maria Cisint, il sindaco di, Roberto Felcaro. A stringersi nell'abbracciofamiglia anche diversi dirigenti ed ex dirigenti sportivi, vecchie glorie del, giornalisti e rappresentanze dell'associazionealpini. "era iscritto al gruppo di Medeasezione di Gorizia", hanno spiegato gli amici prima di entrare in chiesa.