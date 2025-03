Lapresse.it - Funerali Bruno Pizzul, chiesa gremita a Cormons

Leggi su Lapresse.it

“Un grande uomo. Ci ha dato e detto cose importanti. Diho tantissimi ricordi”. Così aidello storico telecronista, scomparso mercoledì scorso all’età di 87 anni, davanti a una, nella sua omelia monsignor Vincenzo di Mauro, vescovo emerito di Vigevano, che ha officiato presso il Duomo di Sant’Adalberto in, in provincia di Gorizia. “Mi porto nel cuore quella serata tragica di fine maggio 1985 allo stadio dell’Heysel, dove lui al crollo di quello stadio, con 39 morti e chissà quanti feriti, ha avuto il coraggio di dire parole belle, buone, parole intelligenti. Parole che neanche un prete sarebbe stato in grado di dire così bene per sollecitare una briciola di fede, luce e speranza”. “Disse dopo qualche giorno da quella tragedia: ‘Non sapevo quanto si sapesse in Italia dell’orrore cui stavo assistendo.