Frassica Marcella Bella e Settembre | i volti sorprendenti di L’Eredità

Il sabato sera di Rai 1 si trasforma in un evento imperdibile con lo speciale de, condotto da Marco Liorni, in occasione del Festival di Sanremo. Questo appuntamento, fissato per l’8 marzo, rappresenta un momento di celebrazione della canzone italiana, offrendo un tributo ai protagonisti della kermesse canora più attesa dell’anno. Dopo il gioco a premi Affari Tuoi, il pubblico potrà immergersi in un mix di musica e spettacolo.concorrenti di spiccoIl format di, noto per il suo coinvolgente meccanismo di quiz, si arricchisce di elementi musicali, creando un connubio perfetto tra intrattenimento e cultura. I concorrenti di questa puntata speciale sono stati selezionati per il loro legame con il Festival di Sanremo, rendendo l’episodio un vero omaggio alla manifestazione.