Frasi per l’8 marzo 2025 | parole di libertà per celebrare la Giornata internazionale della donna

Roma, 7– Sabato 8si celebra la, un'occasione per riflettere sui diritti e le battaglie per l'emancipazione femminile facendo il punto sui cambiamenti ancora da conquistare. Ecco alcune dellepiù celebri e significative. Ledi scrittrici, filosofe e attiviste hanno attraversato il tempo, lasciando un segno nella lotta per l'uguaglianza e nella consapevolezza del proprio essere donne, contribuendo a rafforzare la coscienza femminile. "Non si nasce: si diventa" Simone de Beauvoir - Filosofa, scrittrice e attivista francese, de Beauvoir è stata una delle figure centrali del femminismo del XX secolo. Il suo saggio “Il secondo sesso” (1949) ha rivoluzionato il dibattito sulla condizione femminile. "Ogni volta che unalotta per se stessa, lotta per tutte le donne" Maya Angelou - Poetessa, scrittrice e attivista afroamericana, nelle sue opere ha raccontato e trasmesso la resilienza e il coraggio delle donne nella lotta per i diritti civili, diventando un simbolo per un’intera generazione.