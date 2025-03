Amica.it - Frasi e auguri per la Festa della donna: le più belle da inviare l’8 marzo

Leggi su Amica.it

È l’8, è la Giornata internazionale, ma va bene anche chiamarla. A patto di non abbassare la guardia sulle conquiste ottenute e le lotte ancora da affrontare, soprattutto in tema di discriminazioni e violenze. Un’attenzione che dovrebbe restare alta sempre, perché ogni giorno dovrebbe celebrare le donne.È l’Onu a lanciare il tema per la Giornata internazionaledell’82025, guardando alle nuove generazioni e a un futuro dove nessuna persona è lasciata indietro: Per TUTTE le donne e le ragazze: diritti. Uguaglianza. Empowerment (#ForAllWomenAndGirls).Questo giorno può anche essere l’occasione per dire alle donnenostra vita quanto siano importanti, così per la2025 abbiamo raccolto 50illustri da utilizzare per una citazione o un biglietto di