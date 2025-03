Ilrestodelcarlino.it - Francobolli, un diritto dei cittadini

Amo scrivere lettere a diversi conoscenti anche in occasione degli auguri. Tempo fa sono andato in tabaccheria per acquistare i: in cinque esercizi li avevano finiti, li ho trovati nella sesta. Ho chiesto il perché era così difficile trovarli, mi è stato spiegato che attualmente non si scrive più tanto e di conseguenza non conviene tenerli. Ma lo Stato non dovrebbe imporre il servizio? Ma poi il problema è stato quando ho cercato di impostarle. Ho girato due quartieri, San Vitale e San Donato dove ho trovato tutte le cassette chiuse con del nastro adesivo. Che tristezza. Per favore non toglieteci anche questa tradizione. Umberto Giacomelli Risponde Beppe Boni Partiamo da un dato oggettivo. La motivazione della manovra di Poste italiane che sta portando verso una drastica riduzione delle buche delle lettere è dovuta allo scarso utilizzo (si parla del 3% del traffico postale) in conseguenza dell'uso delle mail e delle chat.