Movieplayer.it - Francis Ford Coppola: "Il mio prossimo film sarà low budget perché non ho più un soldo"

Leggi su Movieplayer.it

L'esperimento vorticoso di Megalopolis è costato oltre 100 milioni di dollari a, che ora si ritrova senza soldi per girare il suo, un musical lowispirato a Raggi di luna di Edith Wharton. Dopo le follie di Megalopolis, anche e soprattutto produttive,promette unlowconfessando di aver finito i soldi dopo aver finanziato di tasca propria la sua epopea visionaria rivelatasi un flop. La nuova fatica di, intitolata Glimpses of the Moon,un musical in stile anni '30 e viene presentato come "l'opposto di Megalopolis", soprattutto sul piano produttivo, come ha anticipato il regista nel corso di un'ospitata nel podcast Tetragrammaton. Al momentosi trova nel Regno Unito, dove è impegnato nella pre-produzione del