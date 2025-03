Isaechia.it - Francesca Brambilla diventa mamma per la seconda volta: ecco il particolarissimo nome scelto per la bimba

Solo poche settimane fa l’ex Bona Sorte di Avanti un altro,aveva condiviso sui social una foto che la ritraeva con il pancione in compagnia della sua famiglia, spiegando che la suagravidanza era il motivo per cui nemmeno quest’anno sarebbe stata nel cast dello show preserale di Paolo Bonolis (ve ne abbiamo parlato QUI) e nelle scorse oreha annunciato di esseretaper la.La protagonista del Salottino di Bonolis ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in ospedale insieme al compagno e alla sua secondogenita, nata da poco, svelando anche il particolareper la piccola, ovvero Guadalupe Anima, arrivata dopo Amaya Luce, nata nel dicembre del 2023:Stessa stanza, stesso posto, il mio fantastico e stesso ginecologo di sempre Dott.