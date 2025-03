Velvetgossip.it - Francesca Brambilla diventa mamma bis: è nata la piccola Guadalupe Anima

, celebre per il suo ruolo di Bona Sorte nel popolare game show “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, sta vivendo un momento di grande gioia personale. Il 28 gennaio 2025, ha dato alla luce la sua seconda figlia,. Lasi unisce alla famiglia già composta dalla primogenita Amaya,nel dicembre 2023. La notizia della nascita è stata condivisa dalla stessaattraverso un emozionante post sui social, dove ha espresso il suo amore e la sua felicità per l’arrivo della nuova arrivata.ha scritto: “Benvenuta, non vediamo l’ora di farti conoscere tua sorellina Amaya”. Questo annuncio non solo celebra la gioia della maternità, ma rivela anche che ha partorito nello stesso ospedale e con lo stesso ginecologo, il Dott.