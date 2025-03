Nonsolo.tv - Fra’ Cionfoli senza filtri: aspre critiche a Suor Cristina e dichiarazioni forti su immigrazione e sicurezza

Leggi su Nonsolo.tv

Giuseppeè tornato a parlare e non le ha mandate a dire: le sue parole durante la puntata 48 di NEPD.Divenne famoso all’inizio degli anni ’80, quando apparì per la prima volta davanti alle telecamere a Domenica In. In seguito partecipò quindi al Festival di Sanremo in due occasioni (nel 1981 e nel 1982) e divenne una celebrity, sebbene da qualche anno sia un po’ ai margini del mondo dello spettacolo.Parliamo di Giuseppe(a quei tempi conosciuto come), recentemente tornato alla ribalta per un’ospitata nel podcast Non è più domenica, condotto da Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi.Durante la puntata a lui dedicata l’ex prete francescano (lo è stato fino al 1988) ha rilasciatoesplosive su diversi temi di attualità, dalla carriera dialla questione dell’, passando per la giustizia italiana e per il delitto di Avetrana (cui nel 2011 dedicò una canzone – Dedicato a Sarah Scazzi).