FOTO | Tenille Dashwood Emma e Riddick Moss annunciano la nascita del loro primo figlio

Ci sono congratulazioni da tutto il mondo del wrestling e non solo per ladeldelle due ex WWE superstars, conosciuta in WWE come.PEOPLE ha rivelato che la coppia ha accolto l’arrivo delgenito Lunedì 4 Marzo alle 13.24 (le 19.24 in Italia); il bambino ha già un nome: Leo Austin Rallis (il vero nome diè Mike Rallis).Huge congratulations to former WWE stars) and Mike Rallis () on the birth of their first childpic.twitter.com/W8d2N6VzQi— WrestleTalk (@WrestleTalkTV) March 7, 2025 La coppia si è sposata nel Marzo dello scorso anno e ha rivelato a Settembre di aspettare un bambino.Noi di Zona Wrestling facciamo alla coppia le nostre congratulazioni.