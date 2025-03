Anteprima24.it - FOTO/ Landini lancia i referendum: “Il voto la nostra rivolta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 6 minutiIn un Hotel de la Vile gremito dentro e fuori la Cgil irpina accoglie il Segretario nazionale Maurizio, presente ad Avellino perre la campagna referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno e che riguarderà quattro quesiti tra lavoro e cittadinanza.Accolto dalla Segretaria provinciale Italia D’Acierno, da quello generale della Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci e da delegate e segretarie delle categorie che sono intervenuti nel corso dei lavori,si è concesso a microfoni e taccuini snocciolando tutti i temi caldi che sta vivendo il mondo del lavoro, sia a livello nazionale che locale.“Il nostroè la, non lasciare che gli altri decidano per te”- ha detto il Segretariorindo la sfida sugli investimenti per far ripartire l’economia del Paese.