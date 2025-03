Anteprima24.it - FOTO/ Impianti sportivi nel mirino dei vandali, la denuncia di Nargi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ecco i risultati dell’azione scellerata dei. Una porta nuova, appena installata, divelta e fatta a pezzi senza alcuna ragione, proprio mentre stavamo per completare i lavori di riqualificazione dei campetti, a via Morosini”. Così un post il sindaco di Avellino, Lauragli ennesimi attici perpetrati ad alcune strutture sportive del capoluogo. “E lo stesso è avvenuto a Rione Mazzini, dove è stato spezzato ancora una volta il lucchetto che tiene chiuso, di sera, il campetto che tante generazioni di giovani ha visto crescere e divertirsi – incalza– Chi danneggia un bene pubblico colpisce se stesso e l’intera città. Ma noi siamo già al lavoro per porre rimedio a tanta stupidità e restituire ai nostri ragazzi le loro strutture pubbliche nel pieno del loro splendore”.