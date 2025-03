Anteprima24.it - FOTO/ Campoli Monte Taburno: Arco Noce Social Lab, solidarietà e impegno sociale

Tempo di lettura: 4 minutidi Annalisa PapaA volte in mezzo al frastuono di eventi e notizie di cronaca, si fanno strada silenziosamente progetti di grande valoree come quello portato avanti da alcuni ragazzi didel. Tra le strade del paese, infatti, sta crescendo un’iniziativa semplice ma significativa: regalare affetto, calore e compagnia a chi, per età o problemi di salute, non riesce più a uscire di casa. È un incontro tra generazioni, un gesto per riscoprire legami e ascoltare storie che il tempo rischia di far svanire.Quello che si è trasformato in un vero e proprio tour del sorriso, prende ispirazione dalla clown terapia, una pratica che dimostra come il buonumore e la leggerezza possano essere strumenti per il benessere sia morale che fisico. È un’esperienza riprende appunto lo spirito della clown terapia con la speranza e l’intento di donare momenti di gioia, attraverso semplici gesti come una battuta, una scenetta ispirata alle carnevalate di un tempo, unagrafia istantanea lasciata come ricordo.