FOTO/ A Maiori l’ultimo weekend col Gran Carnevale

Tempo di lettura: 2 minutiC’è ancora spazio per ilin costiera amalfitana. E infatti, in programma domenica 9 marzo ilfinale per la 51ª edizione deldi. Ma tra gli altri appuntamenti in calendario, lo show dell’attrice napoletana Rosalia Porcaro che porterà in scena lo spettacolo “Semp’ Ess”.Lo spettacolo ad ingresso gratuito prevede una prenotazione sulla piattaformawww.eventbrite.it. Riguarda la sfilata di domenica, il Via è previsto alle 11:30 da via nuova Chiunzi. La conclusione, Invece, in serata presso il porto turistico. Cinque in tutto le opere realizzate dai maestri cartapestai disul filo conduttore della Meraviglia. Si va dal Super Mario Wonder dell’associazione RIO (un omaggio al mitico personaggio immaginario), alle musiche che hanno segnato momenti memorabili di ciascuno (Le frequenze della vita de “I Monelli”).