Chietitoday.it - Fossacesia, Impegno Comune denuncia la situazione critica delle strutture sportive a Villa Scorciosa

Leggi su Chietitoday.it

"Tra poco festeggeremo la prima candelina del 'Di Giuseppantonio V' ma la musica non cambia per le, in particolare il campo di calcio che versa in unaal limite della legalità. A causa del disinteresse degli amministratori preposti è da tempo che.