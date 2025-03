Iltempo.it - Forza Italia presenta il Growth Deal: tre nuove iniziative per crescita, Sud e sicurezza

Oggi, nella Sala Colletti del gruppoalla Camera, il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, ha incontrato la stampa per illustrare tre progetti strategici per l'economia, il Mezzogiorno e laurbana. All'incontro hanno partecipato i presidenti dei gruppi parlamentari di FI di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, insieme al capogruppo al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. La prima iniziativa riguarda il "Piano Industriale per l'e l'Europa", con l'obiettivo di rilanciare lae l'innovazione. Il progetto è stato elaborato dal dipartimento Economia di, guidato da Maurizio Casasco, che ha contribuito alla stesura del piano. "Di fronte al rischio di un declino strutturale dell'industria non soltanto in, ma nell'intera Eurozona, il movimento azzurro propone un progetto organico, completo, all'avanguardia, elaborato dal dipartimento Economia di, per unfunzionale alla reindustrializzazione, alla competitività e alla produttività del sistema produttivo del Paese, incentivando gli investimenti in R&D e, quindi, la capacità di fare innovazione", si legge in una nota del partito.