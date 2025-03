Reggiotoday.it - Forza Italia presenta gli Stati generali del Sud: ecco la tappa di Reggio Calabria

Leggi su Reggiotoday.it

"Ringrazio il segretario nazionale di, Antonio Tajani, per averci invitato a organizzare questa iniziativa itinerante che non ha precedenti nella storia del partito, i colleghi segretari regionali e i presidenti di Regione del Mezzogiorno e il responsabile dei dipartimenti on.