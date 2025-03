Forza Italia e PPE a Torrimpietra per parlare di Europa

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 marzo 2025- Si terrà mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 16:00, presso La Corte di Arenaro, in via della Torre di Pagliaccetto 25 (località), l’evento politico dal titolo “Le radici cristiane, il futuro dell’– Verso il Congresso del PPE”. L’iniziativa è promossa dae dal gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) in vista delle prossime sfide politiche a livello comunitario.All’incontro interverrà Antonio Tajani, vicepresidente del PPE e figura di spicco della politica europea, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Mario Baccini, sindaco di Fiumicino. L’evento intende sottolineare l’importanza delle radici cristiane come base identitaria dell’e il ruolo del PPE nella costruzione del futuro comunitario.L’appuntamento si inserisce nel percorso di avvicinamento al prossimo Congresso del PPE, nel quale il partito delineerà strategie e priorità per il prossimo futuro.