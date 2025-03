Lettera43.it - Formula 1, le foto dell’evento della Ferrari a Milano con Hamilton e Leclerc

si è tinta di rossoper celebrare l’iniziostagione di1 con un evento speciale che ha visto protagonisti Charlese Lewis. I due piloti hanno salutato i tifosi a pochi giorni dal via del campionato previsto per il week end del 15-16 marzo in Australia.Piazza Castello si tinge di rosso: lo spettacoloPiazza Castello durante la festa (Getty).L’evento, che ha avuto luogo in Piazza Castello, ha incluso momenti di spettacolo con DJ set e l’esposizione di storiche monoposto, con gli interventi sul palco del ceoscuderia Benedetto Vigna e del ceo di UniCredit Andrea Orcel. Il momento più atteso è stato ovviamente quello dell’arrivo di dei due piloti, che hanno percorso un circuito allestito tra Piazza Castello e Piazzale Cadorna a bordo di dueprima di salire sul palco con il team principal Frederic Vasseur per interagire con il pubblico.