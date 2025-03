Sportnews.eu - Formula 1, cambiano ancora le regole: norme specifiche per Montecarlo

Fanno la loro introduzione delle nuovein1, proprio ad una settimana dall’inizio della nuova stagione. Quali sono i principali cambiamenti.La1 è al via e quando siamo alla vigilia del GP d’Australia, apprendiamo della introduzione di nuove. La FIA ha ufficializzato la cosa, che anticipa la rivoluzione sul lato tecnico attesa per il 2026. Nell’immediato le variazioni riguardano alcuni aspetti non connessi alla fisica dell’auto e dei motori e che sono invece inerenti altri aspetti. Ad esempio, va in soffitto dopo sei campionati del mondo di F1 la attribuzione di un punto aggiuntivo per chi realizza il giro veloce in gara tra i primi dieci classificati al termine di una gara.1,leper– sportnews.eu Foto AnsaCol senno di poi ci si è resi conto che il punto in questione veniva sempre, sistematicamente ottenuto da chi si ritrovava ad inseguire.