Laspunta.it - Formia e l’omaggio alle donne con le opere di Supino

Un singolare omaggio alla femminilità, con particolare riguardonobili, spose, madri della tradizionale civiltàna: è questa l’anima della selezione delledel pittoreno prof. Giuseppeche saranno esposte presso la Gria della Corte comunale di, a partire dal prossimo 8 marzo.In occasione della “Giornata internazionale della Donna”, il Comune di, in collaborazione con le associazioni BPW Fidapa Gaeta –– Minturno, Inner Wheel e Salotto culturale “Koinè”, ha promosso e organizzato la mostra dal titolo “Ledioltre il segno il colore”. Saranno espostepittoriche e grafiche del maestroe, per chi volesse conservare un personale ricordo dell’evento, saranno disponibili cartelle contenenti tre copie di immagini evocative, tutte realizzate con la tecnica della sanguigna.