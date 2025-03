Ilgiorno.it - ‘Formaggi e Sorrisi’, le eccellenze casearie Made in Italy protagoniste a Cremona: quando e dove

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 marzo 2025 - Leinsarannodella quinta edizione di "Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival", in programma dal 28 al 30 marzo 2025 a. Un calendario ricco di appuntamenti tra cui degustazioni guidate, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema, promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e il Consorzio Tutela Provolone Valpadana. Tre giorni per scoprire e assaporare formaggi provenienti da tutte le regioni d'Italia, insieme ad esperti del settore per conoscere la cultura casearia. Gli appuntamenti da non perdere Tra gli appuntamenti più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare: una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, interamente decorato con mezzelune di provolone, offrendo un’attrazione visiva unica.