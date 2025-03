Ilnapolista.it - Fonseca e la squalifica, il tecnico del Nantes lo difende: «Troppo severa, gli stanno impedendo di lavorare»

La sanzione inflitta a Paulo, allenatore del Lione, ha scosso tutta la Ligue1. L’ex Milan ha infatti reagito in maniera violenta contro la decisione di un arbitro arrivando al faccia a faccia con lo stesso. La commissione disciplinare lo ha sospeso per nove mesi con l’impossibilità di entrare nello spogliatoio o nelle zone comunque frequentate dalla squadra durante le partite.Leggi anche: Nove mesi di: “La Lega ha voluto dare un segnale forte” (L’Equipe)Interessante il punto di vista di Antoine Kombouaré,del, che ha definito la sanzionepesante:«Lo trovo molto pesante. Dopodiché merita una sanzioneperché ciò che ha fatto è inaccettabile. Questi sono comportamenti che non dovremmo avere. Ma poi, quello che ho notato dopo averlo sperimentato, è che si tratta di sanzioni della Uefa.