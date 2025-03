Fondazione Premio Napoli | presentazione del libro I mostri non esistono di Michela Giachetta

Leggi su Ildenaro.it

Sarà presentato oggi, venerdì 7 marzo, negli spazi della, Palazzo Reale in piazza del Plebiscito, alle 17:30, il volume della giornalista“Inon. All’origine della violenza di genere” (Fandango). Con l’autrice, il magistrato Alfredo Guardiano, coordinatore della giuria del, nelle vesti di moderatore, la psicologa Antonella Bozzaotra, il magistrato Raffaello Falcone e Carlo Longobardo, docente universitario di diritto. Negli ultimi anni il numero delle donne uccise dal partner o ex non accenna a diminuire, mentre aumenta quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e nella stragrande maggioranza dei casi le vittime sono donne. Si può fermare questa violenza? E come? Se si parla di contrasto, occorre andare all’origine della violenza.