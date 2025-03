Fondazione Litorale Ets la storia di Liam | Un bambino straordinario l’abbiamo accolto a braccia aperte

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 5 marzo 2025- “ha quasi 5 anni. Un intervento a cuore aperto quando aveva appena appena cinque mesi. Ipoacusia alla nascita. Non può sentire. Ma non si è mai arreso. Un simbolo per tutti noi.un anno fa. Neuropsicomotricità per superare alcune problematiche motorie. Logopedia per sviluppare e potenziare il suo percorso comunicativo”: così in un comunicato stampa laInclusione Salute e Cura RomaETS.“Quando arrivò la notizia dieravamo entusiasti – dicono mamma Chiara e papà Alessandro -. Dopo qualche mese, però, emersero le prime criticità. Gli fu diagnosticata una grave problematica al cuore. Decidemmo comunque di proseguire la gravidanza dopo un consulto medico che ci diede speranza e fiducia sulle possibilità di poter affrontare la patologia con cure specifiche.