Follia Napoli affare da 100 milioni

Spunta l’indiscrezione sul mercato del: una vera e propria, 100per l’azzurro e un anno ancora in prestitoConte ha gettato la maschera. Dopo il pareggio contro l’Inter, il tecnico delha parlato chiaro: gli azzurri puntano allo scudetto e hanno dimostrato di poter dar fastidio fino alla fine.Questo nonostante gli infortuni che hanno falcidiato la formazione partenopea nelle ultime settimane e nonostante un mercato di gennaio che chiamarlo disastroso è forse troppo poco. In quella che veniva chiamata sessione di riparazione, De Laurentiis ha fatto il contrario: invece di riparare, ha rotto, andando a cedere l’uomo di maggior talento, Kvaratskhelia.Come è ormai noto, il georgiano si è trasferito al Paris Saint-Germain per una cifra vicina agli ottantadi euro e, quel che è più grave, è stato rimpiazzato con un Okafor in evidente ritardo di preparazione.