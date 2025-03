Iltempo.it - Folla ai funerali di Pizzul. Il figlio: "Il suo racconto ha fatto breccia in tante persone"

È oggi il giorno dell'ultimo saluto a Bruno, il giornalista sportivo scomparso lo scorso 5 marzo e che domani, 8 marzo, avrebbe compiuto 87 anni. "Un grande uomo. Ci ha dato e detto cose importanti. Di Bruno ho tantissimi ricordi. Mi porto nel cuore quella serata tragica di fine maggio 1985 allo stadio dell'Heysel, dove lui al crollo di quello stadio, con 39 morti e chissà quanti feriti, ha avuto il coraggio di dire parole belle, buone, parole intelligenti. Parole che neanche un prete sarebbe stato in grado di dire così bene per sollecitare una briciola di fede, luce e speranza": sono queste le parole che, davanti ad una chiesa gremita, monsignor Vincenzo di Mauro, vescovo emerito di Vigevano, ha pronunciato nella sua omelia e durante la cerimonia presso il Duomo di Sant'Adalberto in Cormons, in provincia di Gorizia.